شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء حصاد محصول البصل في مزارع حصوين بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت اليوم في مزارع مناطق دكبريت بوادي حصوين بمحافظة المهرة، عملية حصاد محصور البصل بإشراف من مكتب الزراعة والري بالمحافظة .



وثمن المزارعون إهتمام السلطة المحلية بالمحافظة وسعيها عبر مكتب الزراعة لتلمس إحتياجاتهم وتذليل الصعاب .. لافتين إلى ضرورة تقديم المزيد من المشورات الإرشادية التي تساعدهم في زراعة مختلف أنواع الخضار والفواكه وتمكنهم من تحسين مستواهم المعيشي .

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