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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : خروج ايطاليا من الاتحاد الاوروبي .. واحراق العلم الاوروبي .. (فيديو)

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شاهد بالفيديو: كيف كانت ردت فعل الايطاليين على تجاهل الدول الاوروبية للازمة التي يمرون بها بسبب فيروس كورونا









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