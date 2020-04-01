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عدن - ياسمين التهامي - "عشر طلقات" رصاص… محاولة إغتيال تفاصيل وصورة!

كشف مصدر محلي بأمانة العاصمة، ملابسات محاولة الإغتيال التي تعرض لها أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين محمد جمعان.

وأوضح المصدر في تصريح أن جمعان أصيب في أجزاء من جسده اثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين كانا يستقلا دراجة نارية أثناء عودته إلى منزله في الشارع المتفرع من حدة باتجاه شارع صخر بمديرية الوحدة.

جديد اب برس​

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وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بمتابعة الجناة للقبض عليهم وتقديمهم إلى الجهات القضائية.

من جانبه وجه أمين العاصمة حمود عُباد الأجهزة الأمنية بسرعة إلقاء القبض على الجناة الذين استهدفوا أمين عام المجلس المحلي بالأمانة.

وأكد أمين العاصمة أن مرتكبي هذه الجريمة الغادرة لن يفلتوا من العقاب وستصل إليهم الأجهزة الأمنية وتقدّمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع.

واعتبر ما تعرض له جمعان، من استهداف آثم وجبان عملاً إجرامياً .. سائلاً الله العلي القدير أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وأوضح أن هذا العمل الإرهابي يأتي في سياق تنفيذ أجندة ومخططات العدوان من قبل العملاء في الداخل، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء.

ودعا عٌباد أبناء وعقال ومشائخ أمانة العاصمة إلى تعزيز تماسك الجبهة الداخلية والوقوف صفاً واحداً ضد من يحاول إقلاق السكينة العامة.