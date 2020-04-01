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عدن - ياسمين التهامي - هااام "أمريكا تعلن عن انفجار كورونا في اليمن" بعد أنباء اكتشاف أول حالة في هذه المدينة اليمنية !

وصف السفير الأمريكي الأسبق لدى البحرين، ادم ايريل، انتشار فيروس كورونا في اليمن بالقنبلة الموقوتة. وقال ايريل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن كنتم تعتقدون أن نيويورك لها مشكلة، انتظروا فقط حتى يضرب كوفيد (فيروس كورونا الجديد) الملايين من النازحين واللاجئين في سوريا ولبنان والعراق واليمن وكينيا وغزة.." جديد اب برس​ Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! وتابع "كثافة سكانية على الأرض والتباعد الاجتماعي مستحيل وتعاني من فشل بجهود التعقيم والرعاية الصحية بأدنى مستويات.. قنبلة موقوتة"، في إشارة منه إلى تلك الدول. وتداولت مواقع إخبارية مساء اليوم الأربعاء أنباء عن اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في مدينة ذمار الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.

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