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عدن - ياسمين التهامي - "تعليق ناري" لسلطان العرادة بعد إقتراب المليشيا من مدينة مأرب ؟!

قال محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة " إن مأرب التي كسرت شوكة مليشيا الحوثي الانقلابية وهي في عنفوان قوتها قبل سنوات، تتكفل اليوم ومعها شرفاء اليمن وبدعم التحالف العربي بأن تدفن هذه المليشيات ومخططاتها".

جديد اب برس​

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واضاف العرادة خلال زيارته اليوم لاذاعة مأرب المحلية " نحن ندرك ان مليشيا الحوثي تنطلق في حربها على مأرب من منطلق انتقامي لان مأرب هي من حال دون استقرار مشروعها الانقلابي وتغيير هوية المجتمع، حيث وقفت مأرب ومعها شرفاء الجمهورية والتحالف العربي، سدا منيعا امام هذا المشروع منذ بدايته الاولى، ونحن اليوم نراهن على النضوج الفكري لأبناء المحافظة وساكنيها من كل المحافظات".

واشاد بالانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في صرواح وهيلان والسيطرة على أهم المواقع العسكرية في جبل هيلان صباح اليوم الأربعاء ورفع العلم الجمهوري عليها.. لافتا الى أن هناك ترتيبات في مختلف الجبهات.

واكد المحافظ أن أٍساليب المليشيا في بث الفرقة بين اليمنيين قد تحطمت وتبخرت في مأرب، وستبوء هذه المليشيا بالفشل لأننا كشفنا كل خلاياها واعدادهم وزيفهم في وقت مبكر.

ووجه دعوة لكافة اليمنيين الى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والترفع عن الخلافات الجانبية والمكايدات، والعمل من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها الضامنة لحقوق وكرامة كل اليمنيين .. مؤكدا أنه لا يمكن أبداً أن تتحكم في الشعب اليمني فئة واحدة أو حزب واحد.

وكان المحافظ العرادة خلال الزيارة قد قام بافتتاح مبنى استراحة الموظفين الملحق بمبنى الاذاعة واطلع على مستوى اعمال الترميم التي استكملت للمبنى والتجهيزات والتاثيث والممولة من قبل السلطة المحلية بتكلفة 57 مليون ريال.