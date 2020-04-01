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عدن - ياسمين التهامي - خبر صادم من قلب صنعاء .. المليشيا تخسر أكبر إنجاز فاخرت به خلال الفترة الماضية !

حذرت قيادة مصنع الغزل والنسيج في العاصمة صنعاء من توقف انتاج الكمامات الطبية بسبب انعدام الدعم الحكومي. وأكد عبدالاله شيبان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمصنع الغزل والنسيج، تلقي المصنع طلبات كبيرة للحصول على الكمامات الطبية من قبل المستشفيات والمرافق الصحية وعدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية. جديد اب برس​ Advertisements "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! ولفت شيبان في تصريح لـ “المجلة الطبية” إلى أن المصنع يواجه صعوبات في رفع الإنتاج بسبب انعدام الدعم الحكومي وقلة الامكانيات باستثناء مبلغ مليون ريال تسلمه قبل اسبوعين من هيئة الأدوية، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام إلى الضعف، مبينا أن المصنع يمتلك خط واحد فقط لانتاج الكمامات الطبية تعمل عليه ٦٠ عاملة في معمل الخياطة

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