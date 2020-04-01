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عدن - ياسمين التهامي - "على لسان قائد محور الجوف" يكشف اسباب وتفاصيل سحب القوات السعودية وتسليم المعسكر والمواقع للحوثي ؟!



أوضح الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة العقيد ربيع القرشي، أن "العميد/رداد الهاشمي، قائد لواء فتح، أتى إلى الجوف لمساندة إخوانه أبطال الجيش الوطني، وشارك بكل بسالة وشجاعة هو ومن معه، ودفع بتعزيزات عسكرية وأسلحة وأرفد جبهات الجوف".

وأضاف، في تصريح على حسابه في تويتر، اليوم الأربعاء، إن العميد الهاشمي "ظل متنقلاً مع قيادات الجوف وفي أرض الجوف وما زال صامداً، فله منا كل الاحترام والتقدير، ولا نحمله مسؤولية سقوط أي موقع بالمحافظة.. والحرب كر وفر".

جديد اب برس​

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ودعا المتحدث باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة جميع النشطاء والإعلاميين إلى عدم رمي الشكوك والاتهامات إلى أي قائد أو جندي، فهناك جهات عسكرية هي المخولة بمحاسبة أي مقصر عن واجبه.

وطالبهم بعدم ترديد الشائعات والأراجيف التي تفت في عضد الشرعية وتعتبر خدمة مجانية للعدو.