شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : شركات الاتصالات السعودية (stc -زين - وموبايلي ) تقدم هدية ثمينة لهؤلاء المشتركين وتعلن اعفائهم من الفاتورة وتسمح لهم باستخدام الانترنت والاتصال مجانا طوال الوقت ..شاهد هل انت منهم !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت 3 شركات من مقدمي خدمة الاتصالات في السعودية، إعفاء الخاضعين للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، من فاتورة الهاتف لشهر أبريل المقبل.

ونشرت كل من "شركة الاتصالات السعودية، وشركة زين، وشركة موبايلي"، رسالة عبر تطبيق "تويتر" يعلنون فيها عن المبادرة.

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• عاجـــل : شركات الاتصالات السعودية (stc -زين - وموبايلي ) تقدم هدية ثمينة لهؤلاء المشتركين وتعلن اعفائهم من الفاتورة وتسمح لهم باستخدام الانترنت والاتصال مجانا طوال الوقت ..شاهد هل انت منهم !؟

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وجاء في نص المبادرة: "لعملائنا الغاليين في الحجر الصحي، الله يقومكم بالسلامة، اتفقنا على أن تكون فاتورة شهر أبريل علينا.. استخدم الإنترنت، وتواصل مع أحبابك في السعودية وأنت بمكانك، ولا تحمل هم الفاتورة".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي في وقت سابق اليوم، أن عدد الخاضعين للحجر الصحي سواء في ضيافة وزارة الصحة، أو في العزل المنزلي وصل إلى قرابة 11 ألف شخص.