شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب صور صادمة من حفل زفاف نجل الفنان كاظم الساهر .. لن تصدقو من هي حورية الأرض التي خطفها العريس وما الذي حدث في نهاية الاحتفال ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - احتفل قيصر الغناء العربي كاظم الساهر بزفاف نجله الأصغر عمر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفنّ والمشاهير

وظهر الساهر مرتدياً بدلة سوداء اللون، بينما اختارت عروسه الزي المغربي التقليدي (القفطان المغربي).

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وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات كثيرة ومتنوعة من حفل الزفاف الذي قَدّم فيه كاظم باقة مُتنوِّعة من الأغاني الجميلة.

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جدير بالذكر أنّ عمر، الابن الأصغر لكاظم الساهر، قد احتفل بخطبته خلال شهر آذار الماضي، على الطبيبة المغربية ‏من ‏أصول أمازيغية نورا الدخش.‏

وكانت انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة بطاقة حفل الزفاف، ووفقاً لأخبار متداولة أفيد بأن التصوير ممنوع.