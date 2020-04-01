شكرا لمتابعة خبر عن مذيع قناة الجزيرة الشهير فيصل القاسم يحدد موعد انتهاء فيروس كورونا.. ويكشف مفاجأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مذيع قناة الجزيرة الشهير فيصل القاسم يحدد موعد انتهاء فيروس كورونا.. ويكشف مفاجأة

نشر الإعلامي السوري فيصل القاسم، تغريدة مثيرة، حدد من خلالها موعد انتهاء فيروس كورونا الجديد، الذي تحول إلى وباء عالمي.



وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": مرت على العالم كوارث وحروب وأوبئة أخطر من كورونا بكثير، ومات الملايين وتشردت شعوب وتدمرت بلدان، ولم تتغير البشرية ولا الحكومات،لا بل زادت فسادًا وطغيانًا، فهل تتوقعون أن هذا الفسفوس كورونا سيغير العالم. انسوا. أسابيع ويعود العالم والبشر إلى حياتهم الطبيعية التدميرية الوحشية المعتادة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

رغد صدام حسين وكل انصار والدها يذرفون دموع الفرح بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى..شاهد ( 2 صور اثلجت صدور العراقيين ).

مذيع قناة الجزيرة الشهير فيصل القاسم يحدد موعد انتهاء فيروس كورونا.. ويكشف مفاجأة

بعد غلقها لتفشي كورونا بسببها.. الصين تصدم العالم وتتخذ خطوة مفاجأة تجاه أسواق الكلاب والقطط والخفافيش!

نبوءة مرعبة عمرها "900سنة" بشأن نهاية العالم في هذا الموعد من العام الجاري بعد ظهور ‘‘كورونا’’ وإغلاق المسجد الحرام..شاهد(صورة مرعبة)

بعد انهياره عقب “نفوق” كلابه نتيجة تسممها بالرياض .. زاهر سماك يتخذ قرارًا صادمًا..الوداع يا أصدقائي!.. شاهد(فيديو صادم)

وردنا الان.. سلطان عمان ينهار بعد سماعه خبر صادم وغير متوقع ورد قبل قليل .. والذعر يعمم بين المواطنين .. شــاهد

سيدة سعودية تفاجئ الداعية ‘‘المطلق’’ بسؤال جريئ: هذا ما يطلبه زوجي في غرفة النوم.. والأخير يرد: لا تصدقيه ولا تحققي رغبته.. شاهد(فيديو صادم)

وردنا الان.. اجتاح فيروس كورونا مشارق الأرض ومغاربها ماعدا هذه الدول والعلماء يكتشفون السبب.. شاهد

أفعى ‘‘الكوبرا’’ ترافق زوجين في رحلة رومنسية: وحينما وصلا قمة النشوة كانت المفاجأة المرعبة .. شاهد ما حدث

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام..شاهد

شاهد الفيديو الذي ارعب كل الأجانب..اجبار المغتربين على المغادرة بالقوة وعدم معالجتهم اذا اصابهم فيروس كورونا واخراجهم من المدن ورميهم بالصحراء ( فيديو صادم )

الخبراء الصينيين يرعبون العالم بهذا التحذير الخطير..لاتقترب من هؤلاء الاشخاص ابدا لأنهم مصابون بالفيروس ولكن لا تظهر عليهم الاعراض ( صورة مخيفة )

لم يفعها ملك البحرين ولا امير قطر ولا ولي عهد ابو ظبي..أمير الكويت يهز عروش كل الاسر الخليجية الحاكمة ويصدر مرسوم أميري عاجل ( نص المرسوم الاميري )

اللبؤة تترك زوجها الاسد وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

العرافة الشهيرة "ليلى عبداللطيف" تباغت الجميع..دولة عربية فقيرة ستصبح اغنى من دول الخليج ومواطنيها سيصبحون من الاثرياء..لن تصدق ما هي هذه الدولة

Advertisements

يمني من هذه المحافظة يرفع رأس كل اليمنيين شمالا وجنوبا ويتغلب على 3 يابانيين و2 أمريكيين ويدخل التاريخ من اوسع ابوابه ويحصل على مليون دولار( تعرف عليه )

سعودي يطلب يد فتاة..والعروسة تباغتهم وتضع شرط اجبر كل افراد العائلة على البكاء وذرف الدموع..لن تصدق ما هو الشرط الذي وضعته العروسة وجعل الجميع يبكي

الجميع يكرهون فيروس كورونا ويتوسلون الى الله إنهاء هذا الكابوس..الا الفنانة نانسي عجرم فانها تعشق هذا الفيروس وتتمنى بقائه والسبب صادم ولا يخطر على البال

هام وخطير..مادة غذائية والكل يحبها لأنها مفيدة جدا للصحة..ولكن احذر أن تستخدمها بهذة الطريقة الخاطئة لأنها ستتحول إلى سم قاتل يقضي عليك في لحظات

13 عضوا من اعضاء الكونجرس الامريكي البارزين يهزون عرش المملكة ويهددون ولي العهد السعودي اما ان يوقف الحرب فورا والا ستتخلى عنه أمريكا ولن يكون حليفا لها

هذا النوع من الخضروات اذا تناولتها مرة واحدة في اليوم او حتى مرة واحدة في الاسبوع لن يصيبك مرض السرطان وستنتهي آلام القولون والجهاز الهضمي الى الابد

منظمة الصحة العالمية تباغت كل سكان الارضية بهذا الخبر السار وتعلن رسميا..هذه الدولة العربية لديها فرصة ذهبية للتحكم بفيروس كورونا القاتل والقضاء عليه نهائيا

الملمكة تباغت الجميع وتصدر قرار جديد ونادر من نوعه في العالم ارعب المقيمين والمواطنيين..ممنوع الضحك والسجن 5 سنوات لمن يضحك ( نص القرار المخيف )

وردنا قبل قليل عصابة حقيرة من اللصوص الاجانب يستغلون انشغال السلطات في المملكة بمكافحة فيروس كورونا القاتل وينهبون هذا الشيء الثمين ويختفون في لمح البصر

الشركات السعودية للاتصالات ( stc -زين - وموبايلي ) تباغت الجميع وتعفي هذه الفئة من دفع الفاتورة وتسمح لهم باستخدام النت والاتصال بشكل مفتوح مجانا

وزير الحج السعودي يباغت اليمنيين ويكشف ماحدث للمعتمرين الذين لم يؤدوا العمرة ولماذ ترفض السلطات السعودية اعادتهم الى بلادهم وما هو وضعهم الحالي

شاهد الفيديو الصادم الذي هز العالم العربي والاسلامي..خنازير برية تجوب شوارع المملكة..ووزارة الصحة تطلق تحذير عاجل للجميع ( صورة + فيديو صادم )

حدث مؤلم وصادم لم يتوقعه احد وقع اثناء تشييع جنازة الفنان المصري الشهير جورج سيدهم ..حدث لا يخطر على البال هز وجدان كل ابناء مصر( 2 صور صادمة )

رئيس الجمهورية وكل القيادات العسكرية يجن جنونهم بعد قيام قناة فضائية فرنسية ( فرانس24) ببث تقرير صاعق على الهواء مباشرة..لن تصدق ماذا بثت القناة الفرنسية

الفنانة الإماراتية أحلام تعلن رسميًا “انفصالها“ عن زوجها وتصف من تسبب بذلك بانه تافه وحقير (شاهد الفيديو الصادم لتعرف من هو الحقير الذي فصل احلام عن زوجها )

وزراة الصحة السعودية تباغت الجميع وتحذر المقيمين والسعوديين من الاحياء المؤبوة بفيروس كورنا القاتل في هذه المدينة الكبيرة واغلاقها لمدة 24 ساعة

وكشف "القاسم" في تغريدة مفاجأة بشأن كورونا، فقال: بعض المغفلين يقولون إن الهدف من الكورونا القضاء على 100 مليون شخص في العالم.. طيب هل يمكن أن يقولوا لنا من أين سيكون هؤلاء الضحايا.. من أية بلدان؟ والسؤال الآخر: هل يعلم هؤلاء أن الهند والصين تستطيعان أن تنتجا ضعفي هذا الرقم خلال أشهر؟.

وبلغت عدد الإصابات عالميًّا، بفيروس كورونا المستجد 860170؛ فيما وصلت أعداد الوفاة لى 42344؛ وفق بيانات منصة "وورلد ميتر" الدولية للإحصاءات.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى من حيث أعداد الإصابات حيث سجلت 188592 إصابة؛ فيما احتلت إيطاليا المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات حيث بلغت 12428 حالة وفاة.

