بتمويل من الغذاء العالمي.. - تدشين مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول بـ"حضرموت"

دشن، ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول FFA في مديريتي تريم والقطن بمحافظة حضرموت، الممول من برنامج الأغذية العالمي WFP.

ويهدف المشروع إلى توفير حلول مستدامة لمعالجة مشكلة الجوع للأسر الضعيفة وغير الآمنة غذائيًا، إلى جانب إنشاء أو إعادة تأهيل الأصول المادية الطبيعية.

ويستفيد من المشروع في مديرية تريم 700 فردا، بينما يستفيد منه في مديرية القطن 500 فردا، سيعملون على إعادة تأهيل وإنشاء عددا من الأصول في المجال الزراعي.

وخلال تدشين المشروع في مديرية تريم أكدا مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت الدكتور عبدالله باجهام، ومدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد هويدي، أهمية المشروع في الحد من البطالة، وإشراك المرأة الريفية في العمل المجتمعي، معبرين عن أملهم في استمرار المشروع مدة أطول، شاكرين لبرنامج الأغذية العالمي وائتلاف الخير جهودهما الكبيرة في المجالين الإغاثي والتنموي.

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وفي ذات الإطار، أشاد كل من مدير عام مديرية القطن عبداللطيف النقيب، والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية محمد بلعجم، ومدير مكتب الزراعة طالب بن شريشر خلال كلماتهم في تدشين المشروع بمديرية القطن بجهود برنامج الأغذية العالمي وائتلاف الخير في توفير فرص عمل للعاطلين وتنمية الأصول المحلية، شاكرين التنسيق المستمر مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بالمديرية.

بدوره، أوضح مدير المشروع المهندس صالح بامخشب أن المشروع يستهدف أربع مديريات بحضرموت "تريم، القطن، الديس الشرقية، أرياف المكلا" بواقع 2000 مستفيد.

وشكر بامخشب مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والسلطات المحلية في المديريتين على تعاونهم الكبير في سبيل إنجاح المشروع.