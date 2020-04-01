شبوة: إحالة 15 تاجراً الي النيابة بسبب رفع أسعار المواد الغذائية

أعلن مكتب التجارة والصناعة بمحافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن،تنفيذ حملة ميدانية لضبط أسعار المواد الغذائية في المحافظة.



وقال مدير المكتب فهد الكويلي: إن "المخزون للمواد الغذائية كافي لشهر وأكثر ولن يحدث أي عجز بعد وصول القاطرات المحجوزة في عدن على مدى شهور".



ونفى وجود أي زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات لمتابعة ورصد أي تجاوزات يقوم بها التجار.



ولفت الكويلي إلى أنه تم إحالة 15 تاجرًا إلى النيابة العامة، بسبب رفعهم للأسعار دون أي مبرر، داعياً مُلاك المحلات التجارية (الجملة) إلى تعليق قائمة بالأسعار أمام المستهلك.



وكانت الحكومة اليمنية، قد أقرت في اجتماع لها الخميس عبر دائرة تلفزيونية، توفير المواد التمويلية الكافية، ضمن الاحترازات الحكومية لمواجهة كورونا.



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