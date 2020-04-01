أركان حرب معسكر أبو اليمامة لـ"اليمن العربي": تسليم الإخوان لمواقعهم بمأرب للحوثيين لهذه الأسباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

سيد مصطفي

قال إسماعيل طماح، أركان حرب معسكر أبو اليمامة، ان سيطرة الحوثي على جبهات ومعسكرات حزب الاخوان في نهم والجوف وصولآ للمعسكر كوفل بمارب ،هو تسليم متفق عليه.



وأكد طماح لـ"الخليج 365"، أن الهدف من التسليم اقناع التحالف على إبقاء وتعزيز قوات الاخوان في شبوه وحضرموت وابين واعتبارهاء خلفيه آمنه لقواته،وهذا هو مخطط إيران،قطر،تركيا، لأفشال اتفاق الرياض.

وأضاف أركان حرب معسكر أبو اليمامة، أن سيطرة الحوثي على معسكر كوفل بمارب تم بتسليم من قبل حزب الاخوان، من خلال قيام قوات الاخوآن على تسليم الجبهات والمعسكرات للمليشيات الحوثيه،بدايه من نهم حتى التوقف على مشارف مارب

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وذالك ان تكون مأرب خط التماس والنسق الأول للجبهه مع الحوثي.

وبين طماح، أن هذا مخطط إيراني، تركي، قطري لأفشال اتفاق الرياض، حتى بتسنى للإخوان في البقاء وتعزيز قواته في شبوه وحضرموت وابين واعتبارهاء خلفيه عسكريه آمنه لقواته.

وشدد أركان حرب معسكر أبو اليمامة، انه لا يمر هذا المخطط الغذر الذي يستهدفناء جميعآ والتحالف العربي المستهدف الأول بذلك، ولازالت لديناء فرصه كبيره والقدره على افشاله