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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو: سيدة سعودية تفاجئ الداعية ‘‘المطلق’’ بسؤال جريئ: هذا ما يطلبه زوجي في غرفة النوم.. والأخير يرد: لا تصدقيه ولا تحققي رغبته.. (فيديو صادم)





قال المستشار بالديوان الملكي السعودي، عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إنه لا إثم على الزوجة في حال امتناعها عن فراش الزوجية بسبب خوفها من عدوى “كورونا” من زوجها الذي لا يلتزم بالبقاء في المنزل. ودعا المطلق، في برنامج فتاوى على القناة السعودية، الأزواج إلى تقوى الله، والمساهمة في الاستقرار النفسي والأسري لزوجاتهم بالتزام الأنظمة والتعليمات لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بمنع التجول، والبقاء في المنازل. جاء ذلك في رده على استفسار من زوجة قالت إن زوجها لا يستقر بالبيت، ولا يهتم بالأنظمة، وتخشى من أن ينقل لها العدوى بكورونا، وهو يطلب منها النوم في غرفة النوم، وهي لا تستجيب له خوفًا على نفسها وأبنائها، فهل هي آثمة بامتناعها؟؟ وأضاف: “لا يجب ما دمتِ تخافين، وهو لا يجلس في البيت. وما دمتِ تخافين وهو لا يطيعك امتنعي عنه، وتحصني عنه، وابتعدي عنه، وادفعيه للعزل الصحي 14 يومًا”.





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