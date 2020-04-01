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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان.. سُلطان عمان ينهار بعد سماعه خبر صادم وغير متوقع ورد قبل قليل .. والذعر يعمم بين المواطنين .. شــاهد

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 192 حالة. وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت وكالة الانباء العمانية عبر موقعها على "تويتر" إن 34 حالة قد تماثلت للشفاء. ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .



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