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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : عالمة "تركية" تفاجئ العالم حول علاج لفيروس (كورونا) في تركيا.. والمواطنين يطرون من الفرح ..شاهد



قالت أستاذة البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة في جامعة بوغازجي التركية نسرين أوزورن إن دواءً محلياً لعلاج فيروس كورونا سيكون جاهزاً بعد 4 شهور واللقاح بعد عام. وتابعت” إذا وصل الأمر إلى النقطة الأخيرة ، فإننا سنقوم بذلك، لكننا لا نوصي بذلك، نحن على علم بالوضع ، لكننا لسنا عند هذه النقطة”. وسجلت تركيا عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 10827 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 168 حالة. أظهرت دراسة احصائية أن إيطاليا ستشهد خلال الفترة ما بين 5 و 16 مايو إنحسارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد لتصل الصفر. وأورد التقرير الإحصائي الذي أجراه معهد إيناودي للاقتصاد والمال (Eief)، بناء على البيانات اليومية عن تفشي الجائحة المعلنة حتى 29 مارس الجاري، تقديرات موعد انخفاض حالات الاصابة الى الصفر لكل إقليم. وذكر التقرير أن منطقة ترينتينو ألتو أديجي ستكون الأولى على المستوى الوطني التي ستشهد تصفير حالات الاصابة في 6 أبريل المقبل، تليها في 7 من نفس الشهر أقاليم ليغوريا وأومبريا وبازيليكاتا، ومن ثم فالي دي أوستا في 8 أبريل، بوليا في 9 أبريل، فريولي فينيزيا جوليا في 10 أبريل، أبروتسو في 11 أبريل ، فينيتو وصقلية في 14 أبريل، بييمونتي في 15 أبريل، لاتسيو 16 أبريل، كالابريا 17 أبريل، كامبانيا 20 أبريل، لومبارديا 22 أبريل، إميليا رومانيا 28 أبريل، وأخيرا اقليم توسكانا في 5 مايو.

