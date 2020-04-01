شكرا لمتابعة خبر عن اشهر عرافة في الشرق الاوسط "ليلى العبداللطيف" تعود من جديد, تباغت هذه المرة دول الخليج " قريبا هذه الدولة العربية الفقيرة ستصبح اغنى من دولة الإمارات باضعاف" والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ذكرت الفلكية والمنجمة، اللبنانية، ليلى عبد اللطيف ،انها متمسكة بتوقعاتها السابقة عن تونس بل وتدعمها اكثر من السابق حيث قالت إنها ستصبح ك دبي وستكون تونس دولة ثرية وربما اكثراء ثراء من دول الخليج وان الشعب التونسي سيودع الفقر الى الابد.



وأوضحت عبد اللطيف بأن تونس ستتحول الي بلد فيه مباني عالية وابراج وناطحات سحاب بفعل استثمارات كبرى ستكون في تونس وتصعد بإقتصاده عاليا .

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قالت عبد اللطيف في اتصال هاتفي مع الهادي زعيم في برنامج فكرة سامي الفهري عبر قناة الحوار التونسي، ان هذا الفيروس سيتم القضاء عليه قريبا ولن تكون فترة إيجاد اللقاح له سوي بضعة أشهر، مؤكدة انه فيروس مفتعل بين دول عظمى .

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