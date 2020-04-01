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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجعدي: لا مشكلة لدينا مع شرعية هادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
متابعات_الخليج 365
قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي، ان لا يوجد اي خلاف بين المجلس والشرعية إطلاقاً.
واوضح الجعدي، في تصريح نشره عبر صفحته على تويتر: “مشكلتنا ليست مع الشرعية ، بل مع الادوات التي أختطفت الشرعية وجعلتها شرعية لصوص وإرهاب وتجار حروب”.
مبيناً: “مشكلتنا دوما لم تكن مع شرعية هادي ، بل مع تلك الادوات العقائدية التي قفزت الى سفينة هادي وحرفت مسارها صوب الجنوب ، وأفقدتها معناها وهدفها ومضت بها وما تزال الى الغرق .!”.
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