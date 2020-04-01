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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كهرباء ساحل حضرموت توضح اسباب تكرار الانقطاعات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
الخليج 365 - المكـلا
أصدرت المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، الأربعاء، بيانا توضيحيا لأسباب الانقطاعات المتكررة في مناطق الساحل، ينشره "الخليج 365" فيما يلي:
تعتذر المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت للأخوة المواطنين عن تزايد ساعات أنقطاع التيار الكهربائي لاسباب خارجة عن ارداتنا، وذلك لخلل فني وخروج مولد كهربائي بقدرة 10ميقا واط عن الخدمة في محطة الريان للتوليد منذ يوم الامس الثلاثاء الموافق 31/مارس وجار العمل على إعادتهم للخدمة في اقرب وقت ممكن.
كما ننوه للجميع بعدم الانجرار وراء اي اخبار كاذبة تنشر بغرض او لآخر، مع العلم انه لايزال العمل جاريا الى هذه اللحظات لإعادة المولد للخدمة.
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