مسجدي يلتقي قيادات الحركة الكشفية في حضوموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

اكد المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن والقائد حسن صالح مسجدي ضرورة أن تلعب مفوضية الكشافة والمرشدات دورا مهما خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم عامة وحضرموت خاصة ، في الاسهام بالقيام بدورها الانسائي وتحقيق اهدافها التي انشئت من اجلها في تقديم المساعدة لكل المجتمع .



وأشار خلال لقائه صباح اليوم بمكتبه قيادة مفوضية كشافة حضرموت الساحل لمناقشة آلية تنفيذ الحملة الميدانية التي سيقوم بها كل اعضاء المفوضية في نشر التوعية والتثقيف المجتمعي من خطر وباء تفشي كورونا المستجد على مستوى مديريات المحافظة الى اهمية العمل المشترك وتوحيد الجهود في هذا الجانب للوصول الى اكبر عدد من المستهدفين من جميع شرائح المجتمع .

لافتاً الى ان مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت ومنذ الوهلة الاولى يعمل بوتيرة عالية مع الجهات دات العلاقة من اجهزة تنفيذية وامنية ومنظمات مجتمع مدني وفقاً لتوجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وعبر القائد مسجدي عن سعادته في اللقاء بثقة قيادة وأعضاء المفوضية بساحل حضرموت باختياره مفوض عام لمفوضية الكشافة على مستوى المحافظة وهذا شرف وفي نفس الوقت مسوؤلية كبيرة مع ذلك قبلنا بها من اجل خدمة مجتمعنا في كل الظروف التي تمر بها البلاد .

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واعدا انه سيقدم ما بوسعه من استعادة الحراك الكشفي في المحافظة والبحث عن شراكات مع الجهات دات العلاقة لايجاد تمويل ودعم الخطة العامة للمفوضية .

بدوره استعرض عضو مجلس جمعية الكشافة اليمنية وعضو لجنة المجتمع والمسئوليات الاجتماعية بالمنظمة الكشفية العربية القائد الكشفي الاستاذ حامد عمر باحارث جملة من الانشطة التي نفذتها الجمعية بالتنسيق مع مكتب الشباب والصحة ومفوضية الكشافة والمرشدات بالساحل منها الدورة التدريبية الخاصة بطرق وسائل التوعية المجتمعية من مرض كورونا لقادة الكشافة وفرقهم الكشفية .

مثنيا على الدعم المقدم من قبل مكتب وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لتدشين الحملة الميدانية من خلال توفير الكمامات والقفازات ومحاليل التعقيم اضافة الى المساندة في كل انشطة وبرامج الجمعية والمفوضية .

هذا وفي ختام اللقاء تم أرتداء الاشارة الخاصة بالقيادة للمفوضية العامة والاتفاق على تدشين الحملة عصر اليوم امام مركز المكلا مول التجاري وتنظيم حلقة اذاعية كشفية في اذاعة نما اف ام صباح يوم السبت المقبل .