لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء كورونا بحضرموت تجتمع بالتجار ورجال الأعمال بالشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

الخليج 365 - المكـلا

ألتقى الشيخ صالح بن عمر الشرفي رئيس لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء كورونا بحضرموت برجال الأعمال والتجار بمدينة الشحر وذلك ضمن جهود اللجنة الرامية إلى جمع أكبر قدر من تبرعات القطاع الخاص والتجار للعمل على تعزيز تدابير الوقاية من وباء كورونا .



وفي مستهل اللقاء حث الشيخ صالح بن عمر الشرفي رئيس لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء كورونا التجار ورجال الأعمال في مدينة العلم والعلماء الشحر إلى التكاثف والالتحام وتوحيد الصف ضد جائحة كورونا من خلال دعم قطاع الصحة ، مشددا على العمل بأقصى جهد ممكن تنفيذا لتوجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت خدمة لأهالي حضرموت لحمايتهم وللحد من انتشار وباء كورونا .

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من جهته أكد المهندس امين سعيد بارزيق المدير العام لمديرية الشحر ان الدعوة التي أطلقت للتجار ورجال الأعمال جاءت لاطلاعهم بالمستجدات ولدعوتهم بسرعة المساهمة في دعم قطاع الصحة لتوفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية لرفد الجانب الصحي بالاحتياجات التي تتطلبها الصحة بالمحافظة .

كما دعا الشيخ محمد عوض البسيري رئيس غرفة تجارة مديرية الشحر التجار ورجال الأعمال إلى المساهمة والدعم السخي والوقوف صف واحدا ضد جائحة وباء كورونا ، منوها إلى ان غرفة تجارة مديرية مع مجموعة من التجار قد شرعت في ترتيبتها الأولية لجمع التبرعات وإيداعها في حساب اللجنة ، داعيا بقية رجال الأعمال والتجار إلى تقديم الدعم السخي للمحافظة ولأهلهم ومجتمعهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد .

جرى اللقاء بتجار ورجال أعمال مديرية الشحر بحضور كل من أعضاء اللجنة مستشار المحافظ الاستاذ عبدالله بامشموس والشيخ فارس بن هلابي والأستاذ عبد الله بن دمنان والأستاذ مصبح البحسني نائب المدير العام لمديرية الشحر والعقيد صلاح المشجري مدير أمن مديرية الشحر .