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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإفراج عن أكثر من 200 سجين في ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
الخليج 365 - المكـلا
افرج صباح اليوم الأربعاء، بمدينة المكلا، عن أكثر من 200 سجين ضمن المودوعين في مصلحة التأهيل والإصلاح فرع حضرموت، ومراكز الأحتجاز والتوقيف في مديريات أمن وشرطة ساحل حضرموت، وذلك بتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور علي الأعوش، ورئيس النيابة العامة بحضرموت القاضي شاكر بُنش، ونظراً لوباء فيروس كورونا.
وخلال الإفراج حث العميد التميمي جميع النزلاء الذين سيفرج عنهم؛ على عدم تكرار الخطأ وأن يفيدوا مجتمعهم ويكونوا صالحين، مشيراً بأنه سيتم إخضاع جميع النزلاء ممن سيفرج عنهم على المركز الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بوباء كورونا أو أي مرض غيره.
حضر الإفراج وكيل نيابة غرب المكلا القاضي قني الجريدي، ووكيل نيابة شرق المكلا القاضي رضوان لكمح، ونائب مدير إدارة البحث العام المقدم رياض العكبري.
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