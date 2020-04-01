- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. توثيق جوي لعملية استهداف المشتركة لمتسللين حوثيين في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
سجلت القوات المشتركة توثيق جوي لعملية التعامل مع متسللين حوثيين بالقرب من مواقعها في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.
التوثيق اظهر عملية استهداف المتسللين من مدفعية اللواء الثالث مشاة التي حققت إصابات مركزة لعناصر مليشيات الحوثي الذي سقط منهم عدد من القتلى علاوةً على تدمير سيارة وسلاح من عتاد المليشيات .
حيث لقي عدداً من المتسللين مصرعهم وهم على دراجاتهم النارية يحاولون التقدم نحو مواقع القوات المشتركة فيما تم استهداف مدفعية هاون بجوار نفق حوثي ويظهر التصوير جثث المتسللين ودراجاتهم كما يظهر جثة رامي المدفعية الحوثي بجوار النفق في الدريهمي ويظهر في التصوير عملية استهداف السيارة التي كانت في احد المخازن الحوثية.
وتواصل القوات المشتركة انتصاراتها وتكبيد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والارواح نتيجة اختراق مليشيات الحوثي للهدنة ومحاولتها المتكررة للتقدم لكن كل محاولتها تعثرت وتبخرت امام صمود وصلابة القوات المشتركة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. توثيق جوي لعملية استهداف المشتركة لمتسللين حوثيين في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.