- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة القيادي المؤتمري أمين جمعان من محاولة اغتيال بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
صنعاء - الخليج 365
نجا قيادي مؤتمري، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وذكرت مصادر مطلعة، بأن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، أمين جمعان، والمعين كأمين عام للمجلس المحلي لصنعاء، تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في حدة على مقربة من سوق الكميم.
وأضافت، أن جمعان أصيب بعارين ناريين في البطن والرجل ونقل إلى أحد المستشفيات وتم إخراجهما من جسده.
ويرأس أمين جمعان نادي وحدة صنعاء الرياضي.
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة القيادي المؤتمري أمين جمعان من محاولة اغتيال بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.