شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجاة القيادي المؤتمري أمين جمعان من محاولة اغتيال بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

صنعاء - الخليج 365

نجا قيادي مؤتمري، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.



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وذكرت مصادر مطلعة، بأن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، أمين جمعان، والمعين كأمين عام للمجلس المحلي لصنعاء، تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في حدة على مقربة من سوق الكميم.

وأضافت، أن جمعان أصيب بعارين ناريين في البطن والرجل ونقل إلى أحد المستشفيات وتم إخراجهما من جسده.

ويرأس أمين جمعان نادي وحدة صنعاء الرياضي.