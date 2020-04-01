مقتل 3 حوثيين وأسر سائق زروق بعملية خاطفة بالساحل الغربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
الحديدة حجة - الخليج 365
قتل 3 حوثيين وأسر سائق زورق في عملة إغارة ناجحة في عمق مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وفي النفاصيل، نفذ أبطال التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة اليوم الأربعاء عملية اغارة ناجحة في عمق مناطق مليشيا الحوثي الانقلابية، بالقرب من منطقة اللحية التابعة لمديرية الزهرة بمحافظة الحديدة.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري قوله ان ابطال التشكيل البحري نفذوا عملية إغارة في عمق العدو وتمكنوا من الاستيلاء على لأحد الزوارق وقتل ثلاثة منهم وأسر سائق الزورق.
وأوضح ان القتلى هم عبدالرحمن عبدالله معروف وعبدالله الأهدل والقيادي المدعو ابو عقيل.
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