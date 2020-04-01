شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن .. نبأ غير سار من وسط مدينة مأرب بخصوص كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر طبية خاصة بمدينة مأرب اليوم الثلاثاء أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بأحد مستشفيات محافظة مأرب شرقي اليمن .

وأكدت المصادر أن الحالة المصابة قدمت من المملكة العربية السعودية قبيل 48 ساعة، ونظرا للأعراض التي ظهرت عليه، وبحكم قدومه من دولة موبؤة، فقد أكد الاطباء إصابته بالفيروس. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ووجه الأطباء بضرورة عزله، وعدم ابقاءه مخالطا للسجناء في المكان الذي يخضع فيه للتوقيف، بفرع الشرطة العسكرية في مأرب.

واكدت المصادر أن قائد الشرطة العسكرية فرع مأرب العميد/ ناجي منيف رفض قرارات اللجنة الطبية بالحجر الصحي والتعليمات بعزل السجناء

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