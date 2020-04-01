شكرا لقرائتكم خبر عن إذا شعرت بأعراض مثل التهاب في الحلق أو الرشح أو الصداع أو تكسير بالجسم، لكن لا توجد حرارة، فهل هذا يعني أني مصاب بأنفلونزا عادية؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا شعرت بأعراض مثل التهاب في الحلق أو الرشح أو الصداع أو تكسير بالجسم، لكن لا توجد حرارة، فهل هذا يعني أني مصاب بأنفلونزا عادية؟

فيروس كورونا يتشابه مع معظم الفيروسات في الأعراض في الغالبية العظمى للمرضى، وتكون الأعراض بسيطة مثل الشعور بالتكسير والصداع مع التهاب في الحلق والرشح، مثل أعراض الأنفلونزا تماماً. لكن في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ففي بعض الحالات تكون الحرارة مرتفعة، مع تكسير شديد في الجسم والشعور بصداع عنيف، مع الكحة الجافة الشديدة. جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements وبالتالي إذا شعرت بالأعراض العادية المتمثلة بالتهاب بسيط في الحلق، أو رشح مع عدم وجود حرارة مرتفعة غالباً تكون مصابا بالبرد، ولكن هذا لا يعني بنسبة 100% أنك غير مصاب بفيروس كورونا، فالإصابة بكورونا بدأت في الكثير من الحالات بأعراض خفيفة. كما تتشابه أعراض الأنفلونزا الموسمية كثيراً مع أعراض فيروس كورونا المستجد، لذلك الصورة الإكلينيكية يصعب من خلالها التفرقة بين الاثنين، لكن في حالة أن الفرد كان في أحد المناطق التي انتشر فيها فيروس كورونا، أو مخالط لشخص مصاب بكورونا، فإن احتمال إصابته يكون واردا، وفي النهاية التحليل هو أفضل سبيل للفصل في الأمر.

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