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عدن - ياسمين التهامي - ماذا لو شعرت السيدة الحامل بأعراض فيروس كورونا.. ما الخطوات التي يجب أن تتبعها؟

أولاً أحب أن أنوه أن فيروس كورونا Covid-19 هو فيروس جديد تم اكتشافه مؤخرا ولا توجد لدينا معلومات كافية عنه، وهذا بحسب المدرسة البريطانية rcog وهي بيت الخبرة لدى معظم أطباء النساء والتوليد. وتختلف السيدة الحامل عن غيرها في أنها تكون عرضه أكثر من غيرها من السيدات، وذلك لأن مناعتها أثناء الحمل تكون أقل من الطبيعي، وبالتالي فإن الحامل التي تعاني من أمراض مصاحبة للحمل مثل الضغط أو السكري أو القلب تكون فرص تعرضها أكبر للإصابة بالمرض.

ولكن في أغلب الأحوال تكون الأعراض بسيطة مثل الإنفلونزا الطبيعية، ولم يثبت وجود أي وفيات في الحوامل حتى الآن. جديد اب برس​ "تفاصيل هامة" القوات السعودية تغادر «مأرب» .. والحوثيون يفتحون طريقاً جديداً نحو المدينة (مستجدات)! عاجل" أسر قيادي حوثي كبير في صرواح وعند نقله إلى مدينة مأرب انقلبت الموازين ! Advertisements وفي حال لو شعرت الحامل بأعراض مثل السعال الجاف، أو التهاب الحلق، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو ضيق في التنفس فعليها اتباع التالي: -تلزم المنزل

-لا تخالط أفراد الأسرة

-تلتزم بلبس قناع على الوجه

-تقوم بتعقيم اليدين جيداً

-تقوم بمسح الأسطح بأي مطهر مثل الكلور أو مشتقاته

-والاتصال بالطبيب لأخذ الاستشارة وتجهيز العزل بالمستشفى إذا استدعى الأمر.

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