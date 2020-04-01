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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. إشهار قوات الإسناد الشعبي بعرض عسكري كبير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
مأرب - الخليج 365
أشهرت في محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، قوات الإسناد الشعبي المساند لقوات الجيش في مواجهة الحوثيين.
واستعرض مئات المسلحين القبليين من قبيلة "آل صياد/ مراد" في عرض عسكري آليات عسكرية وأكدت وقوفها مع الدولة واسناد قوات الجيش.
وأكد الشيخ "عبدالحق بن علي القبلي" أحد مشايخ القبيلة في تصريح للصحفيين، أن هذه الاستعدادات تأتي تأكيداً لدور القبيلة المستمر في الدفاع عن مارب واستعادة مؤسسات الدولة منذ بدء الانقلاب الحوثي.
وأشار "القبلي" إلى أن هذا الاحتشاد يهدف إلى إنشاء قوة إسناد قبلية تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ تتعرض له مناطق مأرب، وإسناد جهود الجيش في دحر الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.
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