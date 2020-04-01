عيادات مجانية متنقلة للهلال الإماراتي تصل إلى "غليفقه" جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عيادة طبيعة مجانية متنقلة إلى قرية غليفقه في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

ويأتي هذا ضمن مساعيها الإنسانية لعلاج المرضى. Advertisements واستقبلت العيادة العديد من الحالات المرضية المصابة بامرض الجهاز التنفسي والنزلات المعوية وأمراض الملاريا وحمى الضنك . وقدمت العيادة الطبية لاهالي قرية غليفقه المعاينات الأزمة والتشخيص الطبي وصرف الأدوية المجانية للنساء والأطفال والرجال. وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تسيير العيادات المجانية المتنقلة إلى مختلف مناطق الساحل الغربي في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناة المواطنين في المناطق المحررة.

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