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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف مدفعي وصاروخي حوثي على أحياء حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي عملية قصف مدفعي وصاروخي على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في مدينة حيس بالحديدة وتسبب أضرار مادية في احد منازل المواطنين.
وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي قصفت بعدد من قذائف الهاون عيار 120 والقذائف الصاروخية آر بي جي على الأحياء السكنية في مركز مدينة حيس.
وأكدت المصادر إن قذيفة صاروخية نوع آر بي جي سقطت في منزل المواطن "فؤاد قبيقب" وتسببت بأضرار مادية في سور المنزل.
وتواصل مليشيات الحوثي مسلسل الجرائم الوحشية بحق المدنيين الأبرياء في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية.
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