قصف مدفعي وصاروخي حوثي على أحياء حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي عملية قصف مدفعي وصاروخي على الأحياء السكنية الآهلة بالسكان في مدينة حيس بالحديدة وتسبب أضرار مادية في احد منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي قصفت بعدد من قذائف الهاون عيار 120 والقذائف الصاروخية آر بي جي على الأحياء السكنية في مركز مدينة حيس. Advertisements وأكدت المصادر إن قذيفة صاروخية نوع آر بي جي سقطت في منزل المواطن "فؤاد قبيقب" وتسببت بأضرار مادية في سور المنزل. وتواصل مليشيات الحوثي مسلسل الجرائم الوحشية بحق المدنيين الأبرياء في ظل الصمت الدولي والمواقف السلبية للبعثة الأممية.

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