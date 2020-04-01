شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أكبر فيروس كورونا في العالم بحجم رجل .. يتجول في شوارع هذه الدولة ويثير الرعب والمواطنون يهرعون إلى منازلهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد أكبر فيروس كورونا في العالم بحجم رجل .. يتجول في شوارع هذه الدولة ويثير الرعب والمواطنون يهرعون إلى منازلهم





فيروس كورونا عملاق بحجم رجل، يتجول في شوارع الهند والناس يهربون إلى بيوتهم من هول المنظر.. هذا ما أراده شرطي هندي ارتدى خوذه على شكل فيروس كورونا في بادرة منه لحث المواطنين على المكوث في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة الإغلاق. راجيش بابو مفتش الشرطة من ولاية تشيناي ارتدى الخوذة المصممة على شكل فيروس كورونا أثناء تواجده في الدورية لتحذير المواطنين الذين يعتقد أنهم لا يحترمون أوامر التباعد الاجتماعي. صمم الفنان بي جوثام من ولاية من تشيناي، وتأخذ شكل أشبه بصوره مجهرية لفيروس كورونا، وجاءت الفكرة عندما اعتقد أن الناس لا تتعامل بحرص مع أزمة انتشار كورونا المستجد لأنهم لم يتمكنوا من رؤيته، لذلك قرر تصميم شيء لن يتمكنوا من تجاهله. وقال جوثام: "لدينا أوامر حكومية بعدم الخروج، ولكن لا نزال نرى أشخاصًا يتجولون هنا وهناك بدون معدات سلامة مناسبة وبدون كمامات". توجه جوثام إلى مركز الشرطة لتقديم المساعدة لزيادة الوعي العام بشأن هذه المسألة، وبدعمهم، صنع الخوذة وقدم النموذج النهائي إلى مفتش الشرطة.





قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد أكبر فيروس كورونا في العالم بحجم رجل .. يتجول في شوارع هذه الدولة ويثير الرعب والمواطنون يهرعون إلى منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.