عناصر مسلحة من مافيا البسط على الممتلكات  تقدم على بيع منزل المناضل مطهر السقلدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365



أقدمت مساء يوم الأثنين عناصر مسلحة من مافيا البسط على الممتلكات على بيع منزل المناضل اللواء/ مطهر مسعد مصلح السقلدي نائب وزير الداخلية بدولة الجنوب والمنفي قسراً بجمهورية مصر العربية منذ حرب صيف ٩٤.



حيث قامت هذه العناصر بإقتحام المنزل الكائن بمديرية خورمكسر مقابل كورنيش ساحل أبين عقب حرب ٢٠١٥م والبسط عليه وذلك بعد فرار المدعو عبدالملك الطيب قائد الأمن المركزي وهو الباسط السابق على منزل اللواء مطهر مسعد وكانت أسرة السقلدي قد رفعت دعوى قضائية ضده لإقتحامه المنزل بعد حرب صيف ٩٤ .

وقال مقربون من اللواء السقلدي بأنهم سبق وأن عرضوا على تلك العناصر كافة الوثائق الخاصة والتي تؤكد ملكية المنزل للمناضل اللواء/ مطهر مسعد مصلح السقلدي إلا أنهم رفضوا المغادرة بحجة انهم من المقاومة وأن لهم الحق في أخذ المنزل.

Advertisements

ومن جانبه فضّل اللواء مطهر مسعد التريث حينها وترك الأمر للعقلاء رافضاً أن يجُر إلى صدام مع تلك العناصر المسلحة ولكن هذا الصبر والتريث دفعهم على الأقدام ببيع المنزل مساء يوم أمس وبحسب المعلومات بمبلغ (٧٥ مليون) وأن المشتري هو احد المتنفذين الذين لهم علاقة وثيقة بالمدعو عبدالملك الطيب.

وحذر السقلدي من عملية البيع والشراء بأملاكه مؤكداً أحقيته بالمنزل ومنذرًا بذات الوقت العناصر المسلحة التي اقدمت على عملية البسط والبيع للمنزل بملاحقتهم قضائياً.

وكما دعى السقلدي المنظمات والأجهزة الأمنية والمجلس الانتقالي إلى المسارعة بإيقاف هذا العبث الحاصل بأملاكه من قبل مافيا البسط على الممتلكات..

الجدير ذكره ان مافيا البسط على الممتلكات وعقب حرب ٢٠١٥ قد قامت ببيع عدة ممتلكات خاصة بمواطنين بملايين الريالات بعد البسط والسيطرة عليها بقوة السلاح.