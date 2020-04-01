عدن .. إجتماع برئاسة الزامكي يناقش البرنامج الإستثماري في مديرية صيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

عدن - الخليج 365

ناقش إجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع، المهندس، غسان الزامكي، البرنامج الإستثماري بمديرية صيرة .



وضم الإجتماع الذي عقد بتكليف من محافظ عدن، احمد سالم ربيع علي، مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو ومدير عام الاشغال المهندس محسن علوي ..

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وخلال الاجتماع أكد الوكيل الزامكي أن محافظ عدن أكد على ضرورة تضمين البرنامج الاستثماري لكل المشاريع التي تلامس احتياجات الناس وحياتهم ..

فيما أكد مدير عام مشروع الاشغال أن المشروع سيتكفل بمشروع تصريف الأمطار بالمديرية بقيمة إجمالية 250الف دولار .