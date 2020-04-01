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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالتفاصيل.. عملية عسكرية خاطفة تُلحق خسائر كبيرة بصفوف الحوثيين بصرواح مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
مأرب - الخليج 365
كشفت مصادر عسكرية عن تفاصيل التقدمات التي أحرزتها القوات الحكومية في صرواخ غرب محافظة مأرب.
وفي التفاصيل، أحرزت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، اليوم الأربعاء، تقدماً جديداً في جبهة هيلان غرب محافظة مارب، خلال عملية عسكرية خاطفة ألحقت بمليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات.
وقال مصدر عسكري وفق المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال القوات الحكومية نفّذوا عملية عسكرية نوعية تمكنوا خلالها من تحرير المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي في ميمنة وميسرة وقلب جبهة هيلان، والتي تعد من أهم المواقع في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية.
وأضاف أن مدفعية القوات الحكومية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات تابعة للمليشيات، وتمكنت من تدمير 3 عربات وعدد من الآليات القتالية الأخرى منها أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية للمليشيات ومقتل جميع من كانوا على متنها.
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