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إجتماع في عدن يناقش معالجة أضرار الأمطار الأخيرة

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

إجتماع في عدن يناقش معالجة أضرار الأمطار الأخيرة

عدن - الخليج 365

عقدت لجنة معالجة أضرار السيول والامطار اليوم الأربعاء، إجتماعاً برئاسة وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي وضم مدير عام مكتب الاشغال بالمحافظة المهندس وليد الصراري ومدير عام مكتب الزراعه والري المهندس عيدروس السليماني ..

 

وكرس الاجتماع لمناقشة الحلول التي تقدمت بها اللجنة لوقف تلك السيول المصحوبه بالاحجار وطمة  الجبال من خلال القنوات الارضية التي سيتم اعتماد مشاريعها في مديريات صيرة والمعلا والتواهي التي تمتاز بالتضاريس الجبلية ..

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وتناول الاجتماع الميزات التي تشملها قنوات تصريف الأمطار من حيث مواقع الترسيب وكذا قنوات التحكم يسير تلك المياه من البداية وحتئ مواقع التصريف ..

 

كما استعرض الاجتماع التقرير الذي رفعته قيادة شرطة المعلا والمتضمن الأضرار التي وقعت بجبل الشعل في منطقة الشيخ اسحاق والتي ألحقت بالمواطنين وممتلكاتهم ..

 

وكان الوكيل الزامكي قد أكد أن نتائج اجتماع اليوم سيتم عرضها علئ قيادة المحافظة لاتخاذ الإجراءات بشأنها .

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