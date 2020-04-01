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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة محلية تنفذ حملة رش رذاذي وضبابي لمكافحة الأوبئة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
عدن - الخليج 365
نفذت مؤسسة عطايا التنموية اليوم تنفيذ مشروع الرش الرذاذي والضبابي لمكافحة الأمراض والأوبئة في عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن.
وتهدف الحملة التي أنطلقت من مديرية صيرة إلى تعقيم الأماكن الشعبية و المزدحمة مثل الأسواق والمواقع العامة التي يرتادها المواطنون.
وأكد مدير عام مديرية صيرة بعدن خالد سيدو، أهمية تنفيذ مثل هذه الحملات لمساندة الجهود الرسمية والمساهمة في الحفاظ على نظافة البيئة والقضاء على الفيروسات والحد من انتشار الأوبئة عبر الهواء.
بدورها أشارت رئيسة مؤسسة عطايا التنموية تسهيد عاصم، أن المؤسسة والفرق التطوعية المشاركة ستنفذ الحملة على عدة مراحل تشمل عدد من الأحياء المكتظة بالسكان في مختلف مديريات عدن.
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