شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. محافظ تعز يكلف رئيس محكمة الاستئناف للبت في قضية إزالة منزل إحدى الأسر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 تعز - الخليج 365 عقد محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان صباح اليوم الاربعاء ١ إبريل ٢٠٢٠م، لقاء موسع بحضور رئيس محكمة الاستئناف القاضي احمد الحمودي، وقائد المحور اللواء الركن خالد فاضل ، ورئيس النيابة القاضي عبدالواحد منصور، وعدد من القيادات العسكرية ، وذلك لمناقشة عدد من القضايا وفي مقدمتها مااثير على وسائل التواصل الاجتماعي في قضية الأرملة التي تم هدم منزلها.

وفي الاجتماع استمع محافظ تعز من الارملة مجمل شكواها واطلع على إجراءات القضية . وتم الاتفاق مع رئيس محكمة الاستئناف القاضي احمد الحمودي بان يتولى ملف القضية ومراجعة القضية والبت فيها بشكل عاجل . Advertisements وأكد محافظ تعز بأنه في حالة تبين حدوث خطاء او تجاوز فانه سيتم تعويض الاسرة التعويض العادل ومحاسبة المتسببين والمخالفين بدون اي تهاون. كما وجه المحافظ بسرعة توفير سكن للمرأه واسرتها حتى يتم حسم القضية .

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