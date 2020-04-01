فساد لقيادات المليشيا بإب وارتفاع الأسعار للسلع الأساسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 إب - الخليج 365 كشفت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن قيادة مليشيا الحوثي تمارس فساداً مالياً كبيراً تحت مسمى إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.

Advertisements واشتكى مواطنون بمحافظة إب من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل مفاجئ، خصوصا مادتي القمح والدقيق، والسكر ومواد غذائية أخرى. يأتي هذا فيما توقفت حركة السير في نقيل مشورة غرب إب بين مدينتي إب والعدين، بعد إنقلاب شاحنة في الخط الرابط بين محافظتي الحديدة وإب، وسط غياب أي دور للجهات المعنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية.

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