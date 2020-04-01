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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة..الازهر يباغت الجميع ويهز وجدان مليار مسلم ويحدد موقفه من فتوى عدم الصوم في شهر رمضان القادم ( نص الفتوى )





حسم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الجدل حول حكم إفطار شهر رمضان في حال رأى الأطباء ضرورة بقاء فم الصائم رطبا طوال اليوم كإجراء وقائي من العدوى بفيروس كورونا. وأوضح الأزهر قائلا: "إن كان الأمر سابقا لأوانه، فإنه لا يجوز للمسلم أن يفطر رمضان إلا إذا قرر الأطباء وثبت علميا أن الصيام سيجعله عرضة للإصابة والهلاك بفيروس كورونا، وهو أمر لم يثبت علميا حتى هذه اللحظة". وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أن: "الإسلام حثنا على حفظ النفس وصيانتها بكل الطرق التي تدرأ عنها الهلاك، وتمنع عنها الضرر ومن ذلك ما قعده الفقهاء من القواعد الوقائية في الشريعة الإسلامية بقاعدة (الدفع أقوى من الرفع) حيث قرروا فيها بأنه إذا أمكن رفع الضرر قبل وقوعه وحدوثه فهذا أَولى وأفضل من رفعه بعد الوقوع، فهذا من باب العلاج الوقائي".



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