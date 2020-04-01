شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك المخلافي يوجه هذه الرسالة العاجلة لمحافظ تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي رسالة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي. فيس بوك الى محافظ محافظة تعز هذا نصها.. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements معالي محافظ تعز الاخ : نبيل شمسان المحترم إذ لم تتحرك بنفسك لإنصاف المرأة التي جرى هدم منزلها ظلما وتعديًا سافرًا على الحقوق يكشف الحالة التي وصلت اليها تعز من حكم العصابات التي استولت على الدولة ، وإذا لم تعاقب كل من اسهم في هذه الجريمة الفضيحة ، فأنت تؤكد ان تعز قد خرجت من حكم وسلطة الدولة والقانون الى سلطة امر واقع لا تقل بشاعة واجرام عن الحوثي وحينها عليك كممثل للدولة والشرعية ان تستقيل ولا تكون متسترا على وضع تغيب فيه سلطة الدولة والقانون التي تمثلها . اخوكم عبدالملك المخلافي #حكومة_ربي.

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