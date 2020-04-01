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صنعاء - ياسمين الخيامي - المغتربين اليمنيين في الامارات يباغتون ولي عهد ابو ظبي بهذا العمل ويجبرونه على ذرف الدموع..لن تصدق مافعله اليمنيين وجعلوا محمد بن زايد يبكي ( فيديو مؤثر )

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