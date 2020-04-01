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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الفيديو الذي ارعب كل الأجانب..اجبار المغتربين على المغادرة بالقوة وعدم معالجتهم اذا اصابهم فيروس كورونا واخراجهم من المدن ورميهم بالصحراء ( فيديو صادم )

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