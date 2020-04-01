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صنعاء - ياسمين الخيامي - لم يفعها ملك البحرين ولا امير قطر ولا ولي عهد ابو ظبي..أمير الكويت يهز عروش كل الاسر الخليجية الحاكمة ويصدر مرسوم أميري عاجل ( نص المرسوم الاميري )

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