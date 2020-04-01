إب بزمن الحوثي.. سرقة سيارة واختطاف مواطن ونهب أمواله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 إب - الخليج 365 تصاعدت الجرائم في محافظة إب، وسط اليمن، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي منذ أواخر العام 2014.

Advertisements وتحدثت مصادر محلية، بسرقة سيارة مواطن بمدينة إب، وسط تصاعد وزيادة أعمال السرقات والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين بمختلف مديريات محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. إلى ذلك، اختطفت مليشيا الحوثي مواطناً في منطقة "شبان" بمديرية جبلة جنوب مدينة إب ونهبه 500 ألف ريال أثناء عملية الإختطاف، بعد يوم من خطف مواطن بمديرية فرع العدين ونهبه 250 ألف ريال.

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