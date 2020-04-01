شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صادم : ولي العهد السعودي يقترب من شراء أحد أكبر الأندية الإنجليزية بهذا السعر الخيالي مقابل هذا الأمر المصيري والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أشارت تقارير إنجليزية إلى أن صندوق الاستثمار العام السعودي بصدد التوصل إلى اتفاق مع مالك نادي نيوكاسل يونايتد للحصول على 80% من ملكية النادي.



ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية، فإن الأطراف المعنية تواصلت مع رابطة الأندية الإنجليزية وأخبرتها بأن صندوق الاستثمار العام السعودي على استعداد لدفع ما يقرب من 340 مليون جنيه إسترليني (380 مليون يورو) لرجل الأعمال ومالك نادي نيوكاسل مايك أشلي للحصول على أسهم من النادي بنسبة 80%.



وأما بالنسبة إلى نسبة الـ 20% المتبقية فستعود ملكيتها إلى إحدى الشركات التابعة لسيدة الأعمال أماندا ستافيلي المعروفة بعلاقاتها الجيدة بمستثمرين في الشرق الأوسط، وكذلك إلى الأخوين ديفيد وسيمون روبين التابعان لثاني أغنى العائلات في المملكة المتحدة.



وبالرغم من عدم وجود أي تصريحات رسمية صادرة عن مايك أشلي بشأن العرض المقدم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فإن هناك أنباء صادرة مؤخرا تتحدث عن تقدم المفاوضات بين السلطات السعودية والمالك الإنجليزي لحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.



يذكر أن الشهور الماضية شهدت انتشار شائعات حول اهتمام الأمير محمد بن سلمان في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ولكن يبدو أن أطراف الصفقة لم يصلوا إلى اتفاق، لذا توجهت الأنظار نحو نيوكاسل يونايتد.



ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب “البريمير ليغ”، برصيد 35 نقطة، بعد الجولة 29 من الدوري، المتوقف بسبب جائحة كورونا.



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