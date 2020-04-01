شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يقصفون مواقع آهلة بالسكان في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي- ذراع إيران في اليمن- القرى السكنية الآهلة بالسكان في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية في الدريهمي ان مليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين والقرى السكنية بقذائف الهاون والهاوزر بشكل هستيري. Advertisements وقالت المصادر إن عملية القصف خلفت حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء. ويأتي هذا القصف بعد ساعات من ارتكاب المليشيات جريمتين راح ضحيتها إمرأة في مديرية حيس وإصابة إمرأة أخرى في التحيتا إثر استهداف المليشيات منازل المواطنين بالقذائف المدفعية والأسلحة القناصة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يقصفون مواقع آهلة بالسكان في الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.