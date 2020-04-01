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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثيون يقصفون مواقع آهلة بالسكان في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي- ذراع إيران في اليمن- القرى السكنية الآهلة بالسكان في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.
وأفادت مصادر محلية في الدريهمي ان مليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين والقرى السكنية بقذائف الهاون والهاوزر بشكل هستيري.
وقالت المصادر إن عملية القصف خلفت حالة من الذعر والخوف والهلع في صفوف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء.
ويأتي هذا القصف بعد ساعات من ارتكاب المليشيات جريمتين راح ضحيتها إمرأة في مديرية حيس وإصابة إمرأة أخرى في التحيتا إثر استهداف المليشيات منازل المواطنين بالقذائف المدفعية والأسلحة القناصة.
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