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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تتصدى لمحاولة تسلل حوثية بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
تصدت القوات المشتركة لمحاولة تسلل نفذتها المليشيات الحوثية على مواقعها في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.
وافاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن القوات تصدت ببسالة لمحاولة تسلل للمليشيات واجبرتها على التراجع والفرار تجر ورائها أذيال الهزيمة والإنسكار.
وأكد المصدر أن القوات المشتركة كبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال المعارك التي خاضتها بكل صلابة.
وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية ومحاولاتها البائسة بالتسلل على مواقع القوات في مختلف جبهات القتال بمحافظة الحديدة .
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