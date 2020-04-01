تدشين مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول بمديريتي تريم والقطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020

متابعات_الخليج 365

دشن ائتلاف الخير للإغاثة ، في مديريتي تريم والقطن بوادي حضرموت، مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول بتمويل برنامج الأغذية العالمي .



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ويهدف المشروع الى توفير حلول مستدامة لمعالجة مشكلة الجوع للأسر الضعيفة وغير الآمنة غذائيًا، إلى جانب إنشاء أو إعادة تأهيل الأصول.

ويستفيد من المشروع في المديريتين ألف و 200 شخص، 40 بالمائة منهم من النساء.