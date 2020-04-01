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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول بمديريتي تريم والقطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020
متابعات_الخليج 365
دشن ائتلاف الخير للإغاثة ، في مديريتي تريم والقطن بوادي حضرموت، مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول بتمويل برنامج الأغذية العالمي .
ويهدف المشروع الى توفير حلول مستدامة لمعالجة مشكلة الجوع للأسر الضعيفة وغير الآمنة غذائيًا، إلى جانب إنشاء أو إعادة تأهيل الأصول.
ويستفيد من المشروع في المديريتين ألف و 200 شخص، 40 بالمائة منهم من النساء.
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