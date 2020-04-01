شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الجيش يستعيد عدة مواقع في صرواح بمأرب بعد معارك عنيفة مع المليشيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 أبريل 2020 الخليج 365 ـ خاص: أكدت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية استعادت مواقع عسكرية عدة من قبضة الحوثيين في "جبل هيلان" الإستراتيجي.

Advertisements وذكرت المصادر أن استعادة تلك المواقع جاء إثر معارك عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا الحوثي. كما أكدت المصادر استمرار المعارك العنيفة في مناطق عدة بصرواح غربي محافظة مأرب. تفاصيل أوفى لاحقا.

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